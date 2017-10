Spookje in première in het Poppentheater

Amstelveen – De voorstelling ‘Spookje’ is geïnspireerd op het sprookje Doornroosje van de gebroeders Grimm en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. In de voorstelling ontmoet Thijs het spookje op zijn dak en worden vriendjes. Samen gaan ze naar het grote kasteel. Daar zien ze een slapend meisje op een bed van rozen. Het lijkt Roosje -het vriendinnetje van Thijs- wel. Zal het lukken om haar wakker te maken?

Koekla’s voorstellingen spelen zich af in prachtige, kleurrijke decors. Belichting, geluideffecten en muziek zorgen voor magische sferen, verrassing en speelse details. De poppen zijn innemende en levendige personages. Door het spel van Christina Boukova wordt iedere voorstelling een heerlijke belevenis vol met positieve energie.

‘Spookje’ is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zaterdag 4 november om 15.30 en de première is op zondag 5 november om 14.30 uur. Voor beide voorstellingen is de toegangsprijs € 8,50. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.