Spinningmarathon voor ernstig zieke kinderen

Aalsmeer – Samen fietsen voor blijvende herinneringen aan kinderen die gaan overlijden aan een ziekte. Dat is het doel van de marathon Spinning for Memories die op zaterdag 23 maart volgend jaar wordt gehouden in Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef.

Van 10.00 tot 16.00 uur fietsen teams bestaande uit maximaal drie deelnemers onder leiding van ervaren spinning-instructeurs geld bij elkaar voor Stichting Living Memories. Dit goede doel maakt audio- en videoportretten van kinderen met een beperkte levensverwachting. Als waardevolle herinnering voor hun nabestaanden.

De spinningmarathon is een onderdeel van de actiedag Let’s Make Memories, waarbij de lokale omroepen van Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en ziekenhuis Amstelveen de handen ineen slaan voor Stichting Living Memories. Tijdens de eerste editie van Let’s Make Memories afgelopen jaar werd 12.000 euro opgehaald.

Inschrijven voor de spinningmarathon is reeds mogelijk en kan via de website www.letsmakememories.nu. Meer informatie over het werk van Stichting Living Memories is te vinden op www.stichtinglivingmemories.nl.