Spinning for Stichting Living Memories

Aalsmeer – Wil jij Stichting Living Memories helpen? Op 23 maart staan er heel veel spinningfietsen klaar in sportcomplex De Waterlelie aan de Dreef. Samen wordt gefietst voor zoveel mogelijk videoportretten voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen.

In teams van maximaal drie deelnemers worden van 10.00 tot 16.00 uur de trappers draaiend gehouden. Ga voor de volledige zes uur in je eentje of wissel regelmatig met je teamgenoten. Jij bepaalt jouw grens! Na afloop wordt het leven gevierd met een gezamenlijke barbecue en een optreden.

De eerste teams zijn al aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Kom jij zelf? Of ken je mensen die zich graag op een sportieve manier willen inzetten voor ander? Ervaring met spinnen is niet noodzakelijk. Opgeven kan via www.spinningformemories.nl.