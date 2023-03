SPIE’s Nieuws Flits thema Pramenrace 2023

Aalsmeer – Het Pramenracejaar is vrijdag 24 maart vrolijk gestart met de bekendmaking van de thema’s voor de Juniorrace en ‘grote’ race. Het bestuur van SPIE had alle deelnemers uitgenodigd voor een gezellig avondje in The Beach en hier was groots gehoor aangegeven. Het was druk, heerlijk bijpraten, ‘sterke’ praamverhalen vertellen en voetjes van de vloer met muziek van de dj’s Kees en Marcel.

Op onderzoek

De bekendmaking is altijd een officieel moment, waarvoor iedereen gevraagd wordt plaats te nemen op de tribune in de veilingzaal. Er volgen filmpjes met als ontknoping de thema’s voor de tochten. Het wordt speuren voor jong en oud. Thema van de race voor de kinderen is ‘Junioren gaan op onderzoek’ en de deelnemers aan de ‘grote’ Pramenrace kunnen op zoek naar nieuws binnen of buiten de gemeente- en landsgrenzen met ‘SPIE’s Nieuws Flits’. Geen makkelijke opgave, klinkt ieder jaar hoor, maar de eerste ideeën zijn al gehoord. En gelukkig is het in Aalsmeer nooit saai, de krant staat wekelijks vol met allerlei en gevarieerd nieuws…

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Feestweek op Praamplein

De Juniorrace vindt plaats op zaterdag 1 juni en het startschot voor de Pramenrace klinkt op zaterdag 9 september met als afsluiting de prijsuitreiking in de feesttent op het Praamplein. De organisatie van de Feestweek heeft namelijk de datum en locatie van de week met activiteiten en optredens bekend gemaakt: Van 3 tot en met 9 september op het Praamplein, dus niet op het nieuwe evenemententerrein in de Hornmeer.