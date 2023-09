SPIE spelavond: In een flits nieuws bezorgen

Aalsmeer – In een flits het nieuws bezorgen moesten de deelnemers aan de Pramenrace tijdens de SPIE spelavond in de feesttent afgelopen maandag 4 september. Aan het einde van het parcours stonden vier deuren met brievenbussen en hier moest de post in gedeponeerd worden. Het leven van een postbode gaat niet altijd over rozen, dus waren er hindernissen, liepen de postbodes door elkaar op weg naar de flitsbezorging en moest het vierde teamlid zich hijsen in een regenpak. Om een snelle tijd neer te zetten, was vlug en behendig te werk gaan een vereiste. Wie de snelste tijd neerzet mag namelijk als eerste starten en om deze plek werd fanatiek gestreden.

Voor de teamleden die het parcours moesten volbrengen in regenpak had presentator en dj Kees Markman een simpele tip: Schoenen uit, in de broek stappen en schoenen weer aan en de jas goed dicht ritsen. Op deze altijd gezellige avond waren vele teams aanwezig, zo’n 1500 deelnemers in totaal, en het merendeel had hiervoor de shirts met teamnaam al aangetrokken. Zien en gezien worden, net als tijdens de Pramenrace zelf.

De opwarming naar de tocht der tochten was weer een gezellig spektakel. De pramenkoorts is stijgende en bijna op haar hoogtepunt: Eerst vrijdagavond naar het palaver, zaterdag 9 september een ontbijtje scoren en dan op naar de Pontweg voor de start om 12.00 uur van de 37e Pramenrace. Lees voor meer informatie en leuke verhalen de Praambode. Deze speciale krant wordt ook huis aan huis bezorgd en is af te halen bij het kantoor van de Meerbode in de Visserstraat 10.

Foto’s: www.kicksfotos.nl