SPIE presenteert dé Pramenrace-agenda

Aalsmeer – De Pramenrace-koorts is inmiddels flink los gebarsten, door veel teams wordt hard gewerkt om de Praam of Bok vaarklaar te maken, de boot aan te kleden voor het thema ‘SPIE goes Back to the Future’ en hierbij natuurlijk een passende outfit voor alle teamleden te vinden. En, dit is nog niet alles, er wachten de komende week diverse activiteiten. Het SPIE-bestuur heeft de laatste weken alle puntjes op de ‘i’ gezet en alle acties en evenementen samengevat in de Pramenrace-agenda.

Braderie en Proefvaart

Aanstaande zaterdag 1 september staan de heren en dames op de braderie in het Centrum. In de kraam, tegenover café de Praam, worden ontbijtkaarten, t-shirts en andere leuke hebbedingetjes te koop aangeboden. Het is deze dag tevens de laatste mogelijheid om in te schrijven voor de sportavond. De volgende dag, zondag 2 september, wacht de proefvaart. Gezamenlijk een ‘rondje’ varen om in de stemming te komen en om natuurlijk al het materiaal te testen.

Penta sleutelen en Sportavond

Er wordt verzameld voor de proefvaart om 12.30 uur bij Topsvoort en de start is om 13.00 uur. Mocht de Penta deze dag haperen, dan niet gestresst raken. Op maandag 3 september is het Penta-sleuteldag vanaf 9.00 uur bij René Maas Watersport aan de Uiterweg 27. Toch fijn om maandagavond zonder motor-zorgen naar de sportavond in de Feesttent op het Praamplein te kunnen gaan. Deze begint 3 september om 19.30 uur, tent open vanaf 19.00 uur. Niet meedoen aan deze avond betekent als laatste starten in alle categorieën. De sportavond biedt tevens de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de Pramenrace. Op de sportavond zelf aanmelden voor deze deelname voor een laag startnummer is niet mogelijk, dus hup zaterdag naar de braderie.

Palaver en Pramenrace

Van de sportavond kunnen alle deelnemers tot vrijdag 7 september bijkomen. De datum van de tocht der tochten nadert, maar natuurlijk niet voordat een dag ervoor het Palaver plaats heeft gevonden. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120. Tijdens het Palaver wordt een geheime opdracht bekend gemaakt en worden de startzakken uitgedeeld met daarin onder andere de startnummers voor de race. En dan is het zaterdag 8 september. De dag van de Pramenrace begint met een gezellig ontbijt vanaf 8.00 uur bij ’t Drijfhuis aan de Uiterweg. Lekker eten en opletten, want tijdens het Praamontbijt wordt de laatste opdracht bekend gemaakt en de deelnemers moeten hier iets inleveren dat tijdens de race opgehaald moet worden.

Na het ontbijt dan gaan verzamelen voor dit leuke ‘Back to the Future’ verkleedfeest op het water bij de Pontweg. Het startsein voor de eerste pramen wordt om 12.30 uur gegeven. Kijk voor meer informatie, de laatste nieuwtjes, mogelijke wijzigingen en geheime opdrachten op de facebook-pagina van SPIE, op de website www.pramenrace.nl en natuurlijk in de Praambode, want die is weer in de maak!