Spetterende eindpresentaties Juud’s Dance Centre

Uithoorn – Na een succesvol wedstrijdseizoen was het zaterdag 15 juni zover voor alle dansers en danseressen van Juud’s Dance Centre en Dancestudio Shanna Elleswijk, nu mochten alle leerlingen hun talent showen in het Griffioentheater in Amstelveen tijdens twee uitverkochte voorstellingen. Van de vertederende peuter ‘Maya de Bijtjes’, naar het stoere ‘Tempo’ van de Talentclassleerlingen, daartussen de wedstrijdcrews met ‘High Hopes’, ‘Into Greatness’ en ‘Dance!Remix’ tot aan ‘Dancing with a stranger’ van de Just dance groep, echt alle leerlingen van jong tot oud stonden vol enthousiasme en overtuiging hun nummers aan het publiek te showen. De verschillende nummers volgden elkaar vlot op, het publiek hoefden zich geen moment te vervelen door de diversiteit aan muziek en genoot met volle teugen van al die stralende en talentvolle leerlingen in mooie kostuums.