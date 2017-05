Spetterend en zonnig Voetbalkamp RKDES

Kudelstaart – Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, startte traditiegetrouw het voetbalkamp bij RKDES. Dit jaar was het de 34e keer dat dit grootse evenement plaats vond. Maar liefst 350 kinderen kwamen naar RKDES om drie dagen lang te sporten en spelen. Het thema van dit jaar was Dieren. Alle deelnemers waren ingedeeld in 24 groepen en iedere groep kreeg de naam van een dier. De groepen hadden een eigen kraampje en sommige leiders hadden hun kinderen ook aangekleed als het dier dat zij waren.

Na het startsein werd begonnen met het openingsspel met als beloning een eerste nat pak voor de leiders. Gezien het zonnige weer was het zeker niet het laatste natte pak. Het actieve gedeelte voor de kinderen ging door op de velden en daarbuiten, een deel van de kinderen moesten zelfs op de fiets naar de Proosdijhal. Op donderdag waren er allerlei voetbalspelen gecombineerd met niet-voetbal gerelateerde spelen. Na het traditioneel pannenkoeken eten op donderdagavond werd de dag afgesloten met een avondspel. De tweede dag was deels op locatie. De jongste groepen gingen naar Het Speelkasteel in Hoofddorp, de middelste groepen naar zwembad De Meerkamp en de oudste groepen gingen los bij Poldersport in De Kwakel. De andere helft van de dag werden weer leuke (voetbal)spelletjes gedaan.

Vrijdagavond mochten alle groepen optreden tijdens de playbackshow, in verband met het prachtige weer heeft deze buiten plaatsgevonden, wat een groot succes bleek. Zaterdag was weer een dag vol fun met heel veel waterspelletjes! Met zo’n 32 graden was dit een heerlijke verkoeling voor iedereen. Zaterdagmiddag werd het voetbalkamp afgesloten met de penalty-bokaal en het succesvolle ouder-kind toernooi. Om 17.00 uur was het voor de kinderen klaar en was er een afterparty voor alle vrijwilligers van het voetbalkamp.

Het was wederom een geweldig, super leuk en gezellig kamp! Dit was mede te danken aan het schitterende weer, er zijn nagenoeg 40 flessen zonnebrand doorheen gegaan deze drie dagen! Op naar 2018 met hopelijk wederom prachtig weer en evenzoveel animo. RKDES bedankt iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd om deze drie dagen tot een succes heeft gemaakt. De kinderen hebben genoten van het 34e voetbalkamp bij RKDES!