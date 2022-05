Speeltuin OBS Willispoort officieel geopend

Wilnis – Het was een gezellige boel vrijdagochtend 13 mei om 08.30 uur, alle kinderen en veel ouders waren aanwezig bij de officiële opening van het leuke nieuwe schoolplein. Directeur Kim Spraakman vertelde allereerst over hoe dit mooie plein tot stand is gekomen. Door tekening van scholieren én hulp van de Stichting ‘Vrienden van de Willespoort’ Namens de gemeente nam Rein Kroon daarna het woord en vertelde hoe trots hij was op iedereen dat ze deze prestatie met elkaar hebben behaald. Slechts voor een klein deel heeft de gemeente een financieel steentje bijgedragen. Daarna werden van iedere groep 1 leerling naar voren geroepen naar een centrale plek op het plein. Zij kregen groengele ballonnen overhandigd welke zij na terugtellen van 10 naar 0 tegelijkertijd loslieten. Hiermee was het plein dan echt geopend. Diverse klimmogelijkheden tussen het groen, een reuze schommel, een groot klimrek en een paar bankjes zijn gemaakt. Een pannaveldje zal later dit schooljaar worden geplaatst. Met deze diverse speeltoestellen zullen alle leerlingen zich zeker gaan vermaken. Om de ochtend een extra bijzonder tintje te geven werd er door een echte Haka-danser ter plekke een bijzondere dans aan de omstanders ingestudeerd. Dit gaf veel gezelligheid en paar duidelijke kreten: Spelen – Leren-Samen! Whaha