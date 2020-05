Speeltuin Boerenvreugd weer beperkt open

Aalsmeer – Na 2 maanden de deuren gesloten te hebben mag kinderboerderij Boerenvreugd weer beperkt bezoekers ontvangen. Om open te kunnen volgt de boerderij naast de landelijke maatregelen de adviezen van stichting kinderboerderij Nederland op. Door de (oudere) vrijwilligers die werkzaam zijn op de boerderij en de deelnemers van Ons Tweede Thuis heeft het bestuur te maken met twee risicogroepen op de boerderij.

De gezondheid van deze mensen staat voorop en dat is de reden dat de boerderij voorlopig slechts twee middagen per week geopend zal zijn. Er zijn meerdere aanpassingen zoals een aparte in- en uitgang. Er zijn desinfecteermiddelen en ‘sleutelhangers’. Bij de ingang staat een bord met daarop de boerderijregels waaraan de bezoekers zich dienen te houden. De bezoekers zijn welkom op de zaterdagmiddagen en de zondagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur.

Speeltuin

De speeltuin gaat weer open. De rest van het terrein zal nog gesloten blijven voor publiek. Ook de stolp en de hooiberg zijn niet toegankelijk. Van het toilet kan geen gebruik worden gemaakt. Het bestuur begrijpt dat dat heel lastig is met kinderen die net zindelijk aan het worden zijn, maar hoopt op begrip van de bezoekers.

Sleutelhangers

Om het aantal bezoekers beperkt te houden vraagt het bestuur gezinnen om niet met z’n allen naar de boerderij te komen en het bezoek kort te houden. “Eén ouder met kind (eren) heeft onze voorkeur. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen weer lekker spelen in de speeltuin”, aldus bestuurslid Cees Hageman.

Alle bezoekers van 13 jaar en ouder nemen bij de ingang een sleutelhanger mee naar binnen en hangen deze gedesinfecteerd terug bij vertrek. Zijn de sleutelhangers op dan moet er gewacht worden tot er iemand vertrekt. Kinderen onder de 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen persoon (met sleutelhanger) het terrein betreden. Groepsbezoeken, partijtjes en evenementen zijn niet mogelijk.

Winkeltje

Het winkeltje zal geopend zijn om verpakte producten te kopen. Betaling is alleen mogelijk per pin. De versnaperingen kunnen uit het vuistje genuttigd worden of mee naar huis worden genomen.

Donateurs

Voor bezoekers die de boerderij een warm hart toedragen is er de mogelijkheid om donateur te worden. Donateurs zijn voor de kinderboerderij ontzettend belangrijk. Zij steunen de boerderij financieel. In deze tijd een zeer welkom gebaar. Het bedrag dat donateurs jaarlijks doneren is vrijblijvend. Aanmelden kan via donateurs@boerenvreugd.nl. Meer informatie is ook te vinden op de site www.boerenvreugd.nl