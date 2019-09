Speelpleintje Lorentzhof officieel geopend

Kudelstaart – Het wisselvallige weer kon de pret niet drukken tijdens de Burendag aan het Lorentzhof. Wethouder Wilma Alink had de eer het nieuwe speelpleintje van de buurt officieel te openen. Met een aantal buurtkinderen plantte zij het eerste boompje bij het speelpleintje.

Het was een feestelijke dag aan het Lorentzhof. Niet alleen was het tijd voor de gewonnen Remia Buurtbarbecue, de buurt had ook diverse andere activiteiten georganiseerd aan het pleintje. Met de specialisten van ‘Groei en Bloei’ werden er insectenkastjes en manden met vrolijke planten en bloemen gemaakt. En onder het motto van ‘tegel eruit, plant erin’ werd een kleurige voorbeeldtuin ingericht.

Wethouder Alink kwam het resultaat bewonderen: “Deze plek is een geweldig voorbeeld van wat bewoners kunnen bereiken. Ik ben zo blij dat ze naar me toe gekomen zijn en aangegeven hebben wat ze graag wilden voor het Lorentzhof. En nu pakken deze mensen door om het nog mooier en leuker te maken hier. Samen hebben we kunnen zorgen dat dit nu een geweldige plek voor de hele buurt is.”

“Er komen nu kinderen uit de wijde omgeving hier om te spelen, het is hier altijd gezellig”, aldus een buurtbewoner. Na de officiële opening werd de buurtbarbecue verder voorbereid. Mede dankzij extra geworven sponsors en een eigen bijdrage van de deelnemers werd ook dit een groot succes.