Speedboot gestolen uit jachthaven

Aalsmeer – Tussen vrijdag 13 en zondag 15 juli is een speedboot gestolen vanuit een jachthaven aan de Oosteinderweg. De eigenaar is na de ontdekking direct een zoektocht gestart op de Ringvaart, maar heeft helaas zijn boot niet meer aangetroffen.

Omdat het afgelopen weekend behoorlijk druk was op het water, hoopt de eigenaar op hulp van derden. Misschien heeft iemand de speedboot zien varen in een bepaalde richting.

De speedboot is van het merk Bayliner, type 2051 Carpi SS en is wit van kleur. De boot heeft rood-kleurige accenten en is aan de onderzijde volledig rood van kleur. Kenteken is 0582YA.

Iets gezien, meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.