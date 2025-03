Special Needs Taekwondoka’s gehuldigd door gemeente

Aalsmeer – Op het deels online gehouden WK Special Needs Taekwondo in Nieuw-Zeeland hebben twee Aalsmeerders indrukwekkende prestaties geleverd. Ayden Nabibaks en Fiona Hoekstra vochten zich naar het podium en bewezen opnieuw dat inclusiviteit en topsport hand in hand gaan.

Ayden Nabibaks behaalde een knappe zilveren medaille in de categorie aangepaste stijlvormen. Fiona Hoekstra, die eerder al goud won in Nieuw-Zeeland, liet opnieuw haar talent zien en veroverde brons in de categorie stijlvormen voor zwarte bandgraadhouders. Kelsey Proost, zwarte bandhouder en instructrice bij Chung Do Kwan, trainde en begeleidde Fiona en bemachtigde zelf ook een bronzen medaille.

Huldiging door locoburgemeester

De feestelijke medaille-uitreiking in Aalsmeer werd verricht door loco-burgemeester Bart Kabout en coach David Chung. Bart Kabout had naast de medailles een pakketje Aalsmeerse lekkernijen, bloemen en lovende woorden voor Ayden, Fiona en Kelsey: “Jullie mogen heel trots zijn op deze prestaties!” David Chung, tevens coach van het Nederlandse Special Needs Taekwondo-team, voegde eraan toe: “Het is een enorme eer om dit te mogen doen en geweldig om te zien dat gemeenten dit initiatief steunen.”

Veertien medailles in totaal

Het Nederlandse Special Needs Taekwondo-team won in totaal veertien medailles in verschillende categorieën. Met meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles onderstreepten de sporters hun doorzettings-vermogen en kracht. Niet alleen in Aalsmeer werden de kampioenen geëerd. Ook in Amstelveen, Uithoorn en Diemen vonden speciale huldigingen plaats om de prestaties van de taekwondoka’s te vieren.

Foto v.l.n.r.: Kelsey, Fiona, coach David, Ayden en wethouder Bart Kabout. Foto: Gemeente Aalsmeer.