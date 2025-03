Sophie uit Aalsmeer bouwt mee aan Eco-Runner

Aalsmeer – Een auto die niet alleen op benzine of elektriciteit rijdt, maar ook op waterstof en groene koolwaterstoffen? Dat is precies waar Eco-Runner Team Delft aan werkt. Het studententeam van de Technische Universiteit Delft bouwt dit jaar weer aan een nieuwe auto, de Eco-Runner XV, die is uitgerust met een motor die functioneel is op verschillende duurzame brandstoffen. Een van de 26 gedreven teamleden is Sophie uit Aalsmeer. Zij zet zich een jaar lang in om deze baanbrekende technologie te realiseren.

Innovatie in mobiliteit

De Eco-Runner XV maakt gebruik van een aangepaste gasturbine, een technologie die normaal gesproken wordt toegepast in vliegtuigen en energiecentrales. Het team heeft deze turbine geoptimaliseerd voor gebruik in auto’s, met als doel om op meerdere duurzame brandstoffen te kunnen rijden. Dit betekent dat de motor kan schakelen tussen verschillende brandstoffen en zelfs mengsels hiervan kan verwerken, wat een enorme stap is richting flexibele en duurzame mobiliteit.

Duurzame toekomst

De vraag naar duurzame mobiliteit blijft groeien, en met innovaties zoals deze kunnen toekomstige voertuigen flexibeler en minder afhankelijk worden van één specifieke brandstof. Waterstof en elektriciteit zullen de mobiliteitssector niet volledig duurzaam kunnen maken. Er zijn sectoren waar deze opties niet optimaal zijn. Vooral zwaar transport, zoals de maritieme industrie en de luchtvaart, is gebaat bij de brandstofflexibele technologie. Deze ontwikkeling speelt in op regionale en seizoensgebonden verschillen in beschikbaarheid van brandstoffen. De technologie draagt bij aan de geleidelijke overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen en versnelt hiermee de energietransitie.

Sophie: “Grenzen verleggen”

“In ons team krijgen we de ruimte om grenzen te verleggen, te experimenteren en te innoveren,” zegt Sophie, Scalability Manager. De studenten van Eco-Runner Team Delft hebben als missie om innovatieve en haalbare oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie, en met hun nieuwste project zetten ze een grote stap in de goede richting. Op 20 mei zal het team de auto officieel onthullen tijdens de Car Reveal in de Nieuwe Kerk in Delft.

400 kilometer op groene methanol

Om te bewijzen dat deze technologie werkt, heeft het team een ambitieus doel gesteld: in juni 2025 willen ze een afstand van 400 kilometer afleggen op slechts 40 liter groene methanol. Groene methanol is een hernieuwbare brandstof die eenvoudig geproduceerd en opgeslagen kan worden, waardoor het een veelbelovende brandstof is voor de toekomst. Met dit experiment wil het team aantonen dat een brandstofflexibele motor een realistische oplossing is voor duurzame mobiliteit. Meer weten over de Eco-Runner XV en het werk van de teamleden? Bezoek www.ecorunner.nl.

Foto: Het Eco-Runner Team van de Technische Universiteit Delft. Foto: aangeleverd