Sophie organiseert cultuurmarkt

Aalsmeer – Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst organiseert op woensdag 7 juni van 14.00 tot 17.30 uur samen met het Cultuurpunt en De Binding een cultuurmarkt. Voor dit evenement wordt gezocht naar volwassenen die samen met hun kinderen hapjes uit hun eigen cultuur willen maken.

Families uit maximaal zes verschillende culturen, bijvoorbeeld Spanje, Syrië, Marokko, Engeland of Polen, worden gevraagd zich aan te melden. Iedereen is welkkom. Het doel van de middag is om gezelligheid te beleven, nieuwe mensen te ontmoeten en andere culturen beter te leren kennen.

Voor kraampjes en tafels wordt gezorgd. Er is geld beschikbaar om de ingrediënten voor de hapjes te kopen. Opgeven kan door een mail te sturen naar inge@de binding.nl of door te bellen naar 06-13989307.