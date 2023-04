Snoeisessie bij HBV Target in Kudelstaart

Kudelstaart – Afgelopen week werd er weer druk gewerkt bij handboogvereniging Target door een aantal vrijwilligers van de vereniging. De in een eerder stadium gesnoeide takken werden versnipperd door een grote machine. Het 3D terrein van Target is het terrein achter de binnen-accommodatie waar de schutters op driedimensionale doelen kunnen schieten, bijvoorbeeld op een kunststof hert of een kunststof lynx. Deze discipline binnen de handboogsport gaat in feite terug naar de basis, namelijk het jagen op voedsel. Binnen HBV Target is een grote groep beoefenaars van deze tak van sport. Door de inzet van enkele vrijwilligers kunnen deze sporters weer gebruik maken van het 3D terrein.

Meer weten over de handboogsport in al haar facetten? Kijk dan op de website: www.hbvtarget.nl.