Snoeien, wandelen en film op Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin organiseert in februari verschillende activiteiten die zowel nuttig als vermakelijk zijn. Een goede gelegenheid om uw (tuin)kennis te verdiepen of voor een gezellige middag uit. Vrijdag 14 februari is het mogelijk om deel te nemen aan de jaarlijkse snoeicursus. Medewerkers van de Historische Tuin geven deze middag uitleg over het snoeien van bomen en struiken zoals rozen en hortensia’s. De snoeicursus start om 13.30 uur in de veilingzaal met een stukje theorie, waarbij er uitleg wordt gegeven over hoe en wanneer te snoeien. Hierna wordt buiten op de Tuin de zojuist opgedane kennis in de praktijk uitgelegd. Warme kleding en stevige schoenen zijn aanbevolen. Als extraatje worden ‘probleemgevallen’ van cursisten behandeld: neem een foto of plaatje mee en de specialisten van de Historische Tuin geven advies. Het is ook mogelijk om de foto vooraf al te mailen (info@historischetuinaalsmeer.nl), zodat de tuinmedewerkers zich er vast over kunnen buigen.

Snertwandeling en filmmiddag

Zondag 16 februari staat om 13.00 uur weer een ‘snertwandeling’ op het programma. Een deskundige gids neemt deelnemers mee over de akker en door de kassen van de Tuin en vertelt leuke wetenswaardigheden over gewassen die juist in de winterperiode actief zijn. Ook de verschillende historische opstallen van de Tuin, gevestigd op de grond van de voormalige kwekerij Dahlia Maarse, komen aan bod. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met een heerlijke kop snert (erwtensoep).

Op dezelfde dag is om 15.00 uur de vertoning van de Film van de Maand in de veilingzaal van het museum. De commissie Oud Aalsmeer in Beeld heeft weer een mooi programma samengesteld, met dit keer twee verschillende onderwerpen. Allereerst de film ‘Lente in Januari’ uit 1937 en als tweede ‘Verbreding van de Uiterweg’ uit 1949. Een leuke gelegenheid om samen film te kijken en herinneringen op te halen. De films duren in totaal 34 minuten.

Meer informatie en inschrijven voor de snoeicursus en snertwandeling via de website: www.historischetuinaalsmeer.nl (bezoek/agenda).

Foto: Snoeicursus en snertwandeling op de Historische Tuin (foto’s aangeleverd).