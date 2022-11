Snoeiboot vaart zaterdag weer uit

Aalsmeer – De snoeiboot vaart zaterdag 19 november voor de laatste keer dit jaar uit. De snoeiboot geeft eigenaren van eilanden op de Westeinderplassen de mogelijkheid om snoeiboot gratis en op een verantwoorde manier af te voeren.

De boot ligt van 9.00 tot 12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug. Als de boot op deze tijden niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt zo snel mogelijk weer terug.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten, wordt niet geaccepteerd. Voor meer informatie over de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de Servicedesk van de gemeente via 0297-387575 (vraag naar de afdeling veiligheid en handhaving) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl.