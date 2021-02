Sneller groen voor fietsers bij verkeerslichten

Amstelland – De provincie Noord-Holland test op de kruising van de N201 met de Cruquiusdijk in Haarlemmermeer slimme technieken om fietsers en groepen fietsers automatisch te kunnen tellen en herkennen. Dat gebeurt onder andere met slimme camera’s en apps die communiceren met het intelligente verkeerslicht. De provincie onderzoekt of deze technieken ervoor kunnen zorgen dat fietsers in de toekomst sneller groen kunnen krijgen bij het verkeerslicht. De proef start op 15 februari 2021. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: “Als we fietsers eerder aan zien komen, kunnen we ze op het juiste moment groen licht geven. Dit is een heel mooi voorbeeld hoe slimme technieken helpen om fietsen aangenamer en comfortabeler te maken. En meer mensen op de fiets is niet alleen goed voor hun gezondheid, maar ook beter voor de bereikbaarheid en het milieu.”

Proef met camera’s

Met deze proef vergelijkt de provincie verschillende mogelijkheden om fietsers beter en eerder te kunnen herkennen. Dat gebeurt met slimme camera’s, apps en met een speciaal kastje op de fiets die de positie door kunnen geven aan het slimme verkeerslicht. Om de proef uit te kunnen voeren hangen er vanaf 15 februari, twee maanden lang camera’s op de kruising N201 (Kruisweg/Cruquiusweg) met de Cruquiusdijk. Er is voor deze testlocatie gekozen omdat er slimme verkeerslichten staan én er veel groepen fietsers oversteken. Met dit onderzoek kijkt de provincie niet alleen naar de mogelijkheden en effecten voor fietsers, maar ook naar de kosten en het beheer ervan. De resultaten zijn naar verwachting in de zomer van dit jaar bekend. De fietsproef is klaar voordat de werkzaamheden aan de naastgelegen Cruquiusbrug starten (2022-2023), waarbij de provincie ook een fietsonderdoorgang aanlegt zodat fietsers de N201 niet meer hoeven over te steken.

Nieuwe technieken

Tijdens de proef communiceert het slimme verkeerslicht met slimme camera’s langs de weg, apps op telefoons van testrijders of met een ingebouwd kastje in de fiets. De camera’s, apps en kastjes geven de locatie, richting en de snelheden van de fietsers door, waardoor het verkeerslicht weet dat er fietsers aankomen die willen oversteken. Als de communicatie tussen het verkeerslicht en de camera’s, apps en/of kastje goed werkt springt het verkeerslicht hierdoor eerder op groen.

Privacy

De provincie Noord-Holland kijkt bij het uitvoeren van dit soort (Smart Mobility) projecten altijd nauwkeurig naar de consequenties voor de verkeersveiligheid, de privacy en cybersecurity. Uitgangspunt daarbij is dat niet meer gegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk. Tijdens deze proef identificeren de camera’s de passerende fietsers niet, maar zetten het om in anonieme data (een willekeurig nummer). Hierdoor is alleen het aantal fietsers, de locatie, richting en snelheid bekend. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een database en na controle direct verwijderd. De proef wordt samen met (camera)leverancier ViNotion uitgevoerd. Met hen is een overeenkomst afgesloten om de privacy van weggebruikers te borgen. De privacyverklaring van de provincie staat op de website.

Slim, schoon en veilig reizen

De provincie Noord-Holland werkt aan slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. Dat doet de provincie onder andere door Smart Mobility-maatregelen te onderzoeken en in te zetten. De fietsproef bij de N201 is daar een mooi voorbeeld van. Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden, onderzoeken en testen op het gebied van Smart Mobility zijn ook te volgen op de website van de provincie Noord-Holland.