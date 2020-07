Aalsmeer – Afgelopen vrijdagavond 17 juli heeft de politie een snelheidscontrole gehouden in de Bachlaan. Met de lasergun is de controle uitgevoerd op deze weg in de Hornmeer waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt.

De hoogst gemeten snelheid was 101 kilometer. Naast deze snelheidsduivel hebben nog drie andere bestuurders een proces-verbaal gekregen voor (veel) te hard rijden. Zij werden ‘geklokt’ met snelheden van 85, 95 en 99 kilometer.