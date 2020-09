Snelheidscontroles in Aalsmeer: 9 x PV

Aalsmeer – De politie heeft woensdagavond 23 september op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart snelheidscontroles gehouden. Onder andere werd de lasergun in werking gezet bij de Mijnsherenweg.

Er is negen keer een proces-verbaal opgemaakt wegens het overschrijden van de maximale snelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 89 kilometer.

Ook heeft de verkeerssurveillance controles gehouden bij verschillende wegen. Vier bestuurders werden betrapt op het vasthouden van hun mobiele telefoon tijdens het rijden. Hiervoor zijn bekeuringen gegeven. Ook beboet zijn enkele bestuurders wegens het rijden zonder of met defecte verlichting.

Een snorfietser is op de bon geslingerd wegens gladde banden (104 euro) en de politie spotte een snorscooter met bijzondere verlichting. Geen witte of gele dimverlichting, maar blauw, rood en paars. De ‘disco’ heeft de eigenaar ter plaatse moeten verwijderen. Er is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat de hoogte van de boete bepalen.