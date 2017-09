Snelheid A2 bij Vinkeveen blijft 130 km per uur

De Ronde Venen- De bestuursrechter van Utrecht heeft maandag jl bepaald dat de maximum snelheid van 130 km per uur, bij Vinkeveen blijft gehandhaafd, Het besluit van minister Melanie Schulz is volgens de rechter op de juiste gronden genomen. De minister verhoogde de maximum snelheid op de A2 naar 130 kilometer per uur, tussen 7 uur in de avond en 6 uur in de ochtend. De gemeente De Ronde Venen was daar niet blij mee en ging in beroep, maar werd ook deze keer in het ongelijk gesteld, Het was niet de eerste keer dat de gemeente De Ronde Venen naar de rechter stapte voor deze snelheidsverhoging. Samen met een groep burgers uit Maarssen . De gemeente verloor al eerder een zaak samen met een groep burgers van Maassen. De gemeente heeft nu alle juridische mogelijkheden uitgeput alleen hoger beroep is nog mogelijk. Wethouder David Moolenburgh zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak. ,,De minister is voor minimale tijdswinst. Wij vinden veiligheid, een schoner milieu en een gezond en langer leven belangrijker. We gaan de uitspraak bestuderen en zullen binnenkort besluiten of we wel of niet in beroep gaan”.