Snel water besparen: Vijf tips

Regio – Er is een watertekort in Nederland. Het is nu dus nog belangrijker om zuinig om te gaan met water. Wat kun je doen? Check deze vijf tips van Milieu Centraal om thuis water te besparen.

Tip 1: Douch niet langer dan 5 minuten

De gemiddelde douchetijd is 9 minuten. De douchetijd terugbrengen naar 5 minuten scheelt water. Een gemiddeld huishouden dat altijd 5 minuten doucht bespaart op jaarbasis meer dan 15.000 liter. Mooi meegenomen: je bespaart ook nog eens op je gasverbruik, dat scheelt op je energierekening!

Tip 2: Installeer een waterbesparende douchekop

Met een waterbesparende douchekop bespaar je nog meer water (en energie). Vervang je een standaard douchekop door een waterbesparende douchekop, dan gebruik je 20 procent minder water. Een regendouchekop (extra grote douchekop) vervangen, scheelt zelfs 60 procent. Ook op je gasrekening.

Tip 3: Ga zuinig om met het sproeien van je tuin

Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld met zo’n 1.100 liter drinkwater. Elke liter telt, dus maak er optimaal gebruik van door je tuin op het goede moment water te geven. Door je planten maar één keer in de week dichtbij de wortel water te geven (het liefst in de vroege ochtend voordat de zon volop schijnt) bespaar je water en maak je je planten extra sterk.

Tip 4: Vang water op

Het duurt altijd wel even voordat de kraan in de keuken of douche warm is. Het koude water kun je eventueel opvangen en gebruiken voor het zetten van je kop thee in de waterkoker of natuurlijk ook voor de planten in huis en tuin. En vang, zodra het weer regent, het regenwater op in een regenton en gebruik het opgevangen water bij droogte om je planten water te geven.

Tip 5: Bedek de bodem

Door de bodem in de tuin te bedekken, kun je de grond vochtiger houden in periodes van droogte. Gebruik bodembedekkende planten om te voorkomen dat de grond onnodig vocht verliest. Strooi boomschors op kale stukken grond en schep organisch materiaal (bijvoorbeeld compost) door de bodem zodat deze beter water kan vasthouden.

Bonustip: Maak je tuin klimaatbestendig

Door klimaatverandering zullen droge periodes in de toekomst steeds vaker voorkomen. Met een groene tuin ben je hier beter op voorbereid. Vervang tegels door groen, koppel je regenpijp af en plaats een regenton .

En kies ook de juiste plek voor je planten. Met de juiste plant op de juiste plek voorkom je dat je tuin meer water dan nodig gebruikt: geef planten die goed tegen droogte kunnen een droge plek en zet dorstige planten juist niet in je zonnigste hoek. Dan hoef je minder water te geven.