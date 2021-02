Sneeuwpret op eerste schooldag Samen Een

Aalsmeer – De eerste schooldag, maandag 8 februari, op OBS Samen Een is met veel ijspret verlopen. “Wat fijn om de kinderen weer op school te zien na 7 weken afwezigheid”, aldus de leerkrachten. De leerlingen waren eveneens heel blij weer naar school te kunnen en hun klasgenootjes te ontmoeten.

En natuurlijk is samen genoten van het winterse weer, er is volop gebruik gemaakt van de sneeuwlaag op het schoolplein. In de pauzes mochten de kinderen met elkaar lekker buiten spelen. De sneeuw gaf meteen veel plezier en gezelligheid voor de leerlingen.