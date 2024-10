Sluitende begroting 2025 gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Er gebeurt veel in Aalsmeer. Van de realisatie van woningbouw tot nieuwbouw van een zwembad en van de aanleg van wegen tot de nieuwbouw van een brandweerkazerne. Dit in combinatie met oplopende zorgkosten, krapte op de arbeidsmarkt en minder rijksinkomsten stelt Aalsmeer, net als andere Nederlandse gemeenten, voor uitdagingen. Het is dan ook een mooi resultaat dat de programmabegroting 2025 financieel sluitend is. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op 7 november. Vanuit de landelijke politiek in Den Haag worden er steeds meer taken bij gemeenten neergelegd, terwijl de financiële middelen, die de gemeente krijgt vanuit Den Haag, juist afneemt. Dit is te zien in de meerjarenbegroting van Aalsmeer. Deze laat vanaf 2027 een tekort zien (financieel ravijnjaar).

Bewuste keuzes maken

Hierdoor moet de gemeente Aalsmeer bewuste keuzes maken om financieel gezond te blijven. Door wel te kiezen voor het op peil houden van de kernvoorzieningen, zoals een nieuw zwembad, brandweerkazerne en een nieuwe school en kinderopvang (IKC) in Oost, en gelijktijdig kritisch te kijken naar uitgaven waarbij de gemeente de eigen inwoners zoveel mogelijk willen ontzien. De fors toegenomen zorgkosten worden onhoudbaar en vragen om maatregelen. Naast maatregelen om de schaarse zorg vooral in te zetten voor degenen die deze het meest nodig hebben, ook maatregelen om in de komende jaren vooral te stimuleren dat mensen naar elkaar omkijken, zowel in de familiesfeer, als in de buurt en als vrijwilliger. Dit geldt voor jeugdzorg en Wmo.

Inzet op wonen

Ook in Aalsmeer en Kudelstaart is de behoefte aan woningen groot. Naast een aantal kleinere projecten wordt in 2025 gestart met de woningbouw in de projecten Westeinderhage (267 woningen) en Oosteindedriehoek (850 woningen).

Openbare Ruimte

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de openbare ruimte. Het college wil de buitenruimte van Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken. De aanleg van Greenpark en de woningbouwontwikkeling zorgen voor een extra verkeersvraag, waardoor bestaande routes onder druk komen te staan. Hiervoor is een verkeerscirculatieplan in de maak.

Economie en duurzaamheid

Aalsmeer is een bloemrijke en waterrijke gemeente. Hierdoor is de gemeente zowel aantrekkelijk voor de eigen bewoners, als ook voor toeristen en ondernemers. De tuinbouw is nog steeds een belangrijke economisch sector voor de gemeente, waarbij de inzet van arbeidsmigranten onmisbaar is geworden. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk voor een toekomstbestendige gemeente Aalsmeer en wordt met het Masterplan Energie ingezet op een fossielvrij Aalsmeer.

Veiligheid

Veiligheid voor inwoners en ondernemers staat voor de gemeente hoog in het vaandel. De brandweer is hier een belangrijke schakel in. In 2025 bereidt de gemeente, samen met de Veiligheidsregio, de nieuwbouw van de brandweerkazerne voor en gaat aan de slag met de uitwerking van de in 2024 opgestelde evenementenvisie.

Programmabegroting

In de programmabegroting 2025 zijn de doelen uit de college-agenda 2022–2026 vertaald. Met het vaststellen van de Kadernota 2025 op 4 juli heeft de gemeenteraad besloten welke plannen en doelen voor het komende jaar op de agenda staan en aangegeven hoeveel geld daaraan mag worden uitgegeven. Hierin is ook een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Over wat het college in 2025 gaat doen komt binnenkort een ‘Begroting in één oogopslag’. De complete programmabegroting van de gemeente is in te zien via aalsmeer.pcportal.nl.

Foto: Het college van Aalsmeer, van links naar rechts: Wethouder Willem Kikkert, burgemeester Gido Oude Kotte en de wethouders Bart Kabout en Sven Spaargaren. Foto: Gemeente Aalsmeer