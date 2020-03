Sluit je thuis-schooldag af met ‘Let’s Go’

Aalsmeer – Het kinderprogramma ‘Let’s Go’ is terug bij Radio Aalsmeer. Niet een keer per week, maar iedere schooldag met ‘Stay Home’ uitzendingen. Het programma was een tijdje gestopt, maar wordt vanwege de bijzondere situatie waarin we nu zitten weer in het leven geroepen.

Met ‘Let’s Go and Stay Home’ sluit je jouw thuis-schooldag gezellig af. Helaas geen gasten in de studio, maar daar is iets op gevonden. Vraag je favoriete nummer aan door tijdens de uitzending te bellen naar de studio.

Doe een shout out naar vriendjes en vriendinnetjes. Laat een lief berichtje achter voor de mensen die je mist. Maar ook foto’s en filmpjes zijn van harte welkom. Stuur bijvoorbeeld een foto in van de plek waar je je schoolwerk vanuit huis doet. Deze zijn dan weer te zien op het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. Natuurlijk zorgen de programmamakers ook voor leuke tips voor hoe je het beste thuis kan werken, sporten, creatief kan zijn en de dag doorkomt. Dus, luister naar ‘Let’s Go and Stay Home’ en doe mee! Dan is het samen thuisblijven net wat leuker. En bonus: Je ouders of verzorgers hebben ook even een uurtje voor zichzelf.

Foto’s en filmpjes

‘Let’s Go’ is iedere schooldag te horen en te zien van 17.00 en 18.00 uur. Kim, Niels en Lennart hebben er zin in. Heb je een foto en/of filmpje dat je wilt delen? Dat kan via letsgo@radioaalsmeer.nl

De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. De uitzending bekijken kan via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Foto: Kim Maarsen, één van de programmamakers van ‘Let’s Go and Stay Home’.