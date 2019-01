Sloopkogel ‘bewerkt’ Fort Kudelstaart

Aalsmeer – “Uiterst curieus”, zegt een best boze Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer. Hij heeft het over het Fort Kudelstaart, dat vanmiddag met een sloopkogel ‘bewerkt’ werd. “Ze zijn op het Fort aan het rammen, er wordt een stuk gesloopt”, gaat Kuin verder. Hij heeft direct aan de bel getrokken bij de gemeente, want dit kan toch niet. Het Fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, dat op de werelderfgoedlijst staat!

Niet monumentaal gedeelte

Volgens de gemeente wordt de ‘kogel’ gehanteerd conform de gemaakte afspraken. De handhavers zijn er wel heen gestuurd om te kijken of de werkzaamheden wel degelijk uitgevoerd worden zoals afgesproken is. Het ‘slopen’ gebeurt, aldus de gemeente, op een niet monumentaal gedeelte van het Fort. Hier kan Kuin met z’n pet niet bij. “Het Fort is toch in z’n geheel een monument?” De gemeente legt uit dat er stukjes los gehaald worden voor onderzoek naar sonderingen, maar dat uiterst zorgvuldig te werk wordt gegaan.

Onderzoek

Sonderingen? De betekenis maar even opgezocht: Sonderingen worden toegepast om het draagvermogen van de grond op elke diepte te kunnen bepalen. Hiermee kan de maximale druk worden bepaald voor een fundering. Het risico op scheurvorming wordt zo uitgesloten. Verder wordt door een sondering de samendrukbaarheid van de grond bepaald. Vooral de aard van verschillende grondlagen, evenals stoorlagen in zandformaties, kunnen op deze wijze worden bepaald.

Zeilfort

Dit wetende wordt wel enigszins duidelijk waarom het Fort met de ‘kogel’ wordt bewerkt. De nieuwe eigenaren willen dit monument omtoveren tot Zeilfort en willen natuurlijk weten in welke (goede of slechte) staat het Fort verkeerd en of het mogelijk is de gewenste parkeermogelijkheid onder het Fort te realiseren.

In ieder geval kunt u/jij er op rekenen dat de gemeenteraad (zeker Dick Kuin) en de gemeente de werkzaamheden nauwlettend in de gaten houden. Wordt vervolgt bij meer informatie.