Sloffenactie: Trakteer en steun FC Aalsmeer

Aalsmeer – Voetbalvereniging FC Aalsmeer is in samenwerking met Hulleman brood en banket een actie gestart om de vereniging te ondersteunen in deze rare tijd. Door de coronamaatregelen is de kantine van de vereniging al tijden gesloten en worden er ook geen wedstrijden gespeeld. De vereniging mist hierdoor een groot deel van de inkomsten en heeft het moeilijk.

Om juist in deze tijd FC Aalsmeer toch een steuntje in de rug te geven is er nu de sloffenactie. Iedereen kan via www.fcaalsmeer.nl/sloffenactie of via de webshop van Hulleman op www.hullemanbroodenbanket.nl een bosvruchtenslof bestellen voor 12,50 euro. Van dit bedrag gaat 5 euro rechtstreeks naar de vereniging. Op zaterdag 6 maart kunnen de bestellingen bij de vereniging aan de Beethovenlaan middels een drive-thru (coronaproof) worden afgehaald. Dus bestel vooral zo’n overheerlijke slof en trakteer je buren, familie of vrienden (en natuurlijk ook één voor thuis).

Bedrijven

Ook voor bedrijven is het mogelijk om één of meerdere sloffen te bestellen, wellicht leuk om het eigen personeel en/of klanten te trakteren. Aangezien de meeste bedrijven op zaterdag gesloten zijn, biedt de vereniging aan dat vrijwilligers de bestelling de week erna tussen dinsdag 8 en vrijdag 12 maart komen bezorgen. Bedrijven kunnen hun bestelling doorgeven via sponsoring@fcaalsmeer.nl.

Zo heeft Installatiebedrijf W.J. van der Hout al een mooie bestelling geplaatst via de vereniging. Niet voor zichzelf, maar om te schenken aan Voedselbank Aalsmeer. “We moeten elkaar allemaal een beetje helpen in deze tijd. Support your locals”, meldt Kevin van der Hout. Al met al kunnen FC Aalsmeer en Hulleman de bosvruchtenslof van harte aanbevelen én op deze manier trakteert u niet alleen uzelf of een ander, maar helpt u ook voetbalvereniging FC Aalsmeer. Daar is iedereen die betrokken is bij deze club u zeer dankbaar voor.