Sloeproeiteam Westeinder 5e in Bruinisse

Aalsmeer – Vorige week zaterdag vond de laatste wedstrijd in de Hoofdklasse van het sloeproeien voor de zomerstop plaats. Ditmaal was de wedstrijd in Bruinisse, met een afstand van 12,420 kilometer. Qua afstand zeker niet de langste, qua omstandigheden een zwaardere wedstrijd.

De wedstrijd in Bruinisse is onderdeel van de visserijdagen, en daardoor onderdeel van een groot feest in Bruinisse. Het hele dorp loopt uit, braderie, viswedstrijden, open dagen op de vissersboten en dan ook nog eens ruim 70 sloepen die met elkaar de strijd aangaan op het open water. Dit betekende weer vroeg op, om rond 09.30 uur in Bruinisse aanwezig te zijn voor het kranen. Om 11.45 mocht de Polyester van start, samen met de vrienden uit het Sloepweesje uit Hoogmade. Voor de Polyester een mooie startplek, om zo snel mogelijk weg te roeien bij het Sloepweesje.

Vanaf de start liep het goed bij het Westeinder Sloeproei Team uit Aalsmeer. Direct lag de snelheid zeer hoog, er werd een gat geslagen richting het Sloepweesje, en de sloep liep snel in op de voorgangers. Er werden zelfs snelheden boven de 10 kilometer per uur geroeid, wat uitermate snel is. Ondanks er een flinke wind stond, was de temperatuur ook zeer hoog en dat was te merken in de sloep. De wind en de stroming zorgden er voor dat de Polyester snel richting het keerpunt ging.

Omslagpunt bij de boei

Het keerpunt betekent het ronden van een boei met een zeer scherpe bocht van 180 graden. En daarna weer terug roeien richting de haven. Vanaf hier was het echter een volledig omslagpunt in de wedstrijd. De wind was volledig gedraaid en de stroming was nu vol tegen. Een zware strijd tegen de natuurlijke elementen in. De snelheid zakte direct terug naar 7,3 kilometer per uur, en vanaf dit moment wordt het voor iedere roeier een groot gevecht. Ook de stuurmanskunsten zijn belangrijk op dit gedeelte, want je moet zo lang mogelijk profiteren van andere boten.

De laatste twee kilometers werd het Westeinder Sloeproei Team dan ook ingehaald door de grote concurrenten in het Nederlands Kampioenschap. Deze sloepen behoren ook sneller te roeien op een wedstrijd, maar het team liet het deze wedstrijd niet toe. Volle kracht aanzetten om de laatste strijd aan te gaan en het uiterste uit je lichaam te halen. En dat zorgde voor een zeer mooie strijd met deze sloepen.

Na 1 uur en 27 minuten finishte het team uit Aalsmeer en eindigde daarmee op een keurige vijfde plaats in het klassement. Er had meer ingezeten, want het verschil met de derde plaats betrof maar 30 seconden.

Roeiclinic

De roeisport is een groeiende sport in Nederland en WV De Nieuwe Meer is voornemens om deze sport aan te gaan bieden vanuit de vereniging. Daarom wordt er in samenwerking tussen WV De Nieuwe Meer en het Westeinder Sloeproei Team op zondag 2 september een roeiclinic georganiseerd. Iedereen (man of vrouw) is uitgenodigd om eens kennis te maken met deze mooie sport en is welkom tussen 13.00 en 16.00 uur bij WV De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2. Ervaring met roeien is hiervoor niet benodigd. Voor meer informatie of voor het alvast vastleggen van een plekje in de sloep, kan een mail gestuurd worden aan info@wvnieuwemeer.nl.