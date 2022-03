Sleutels voor eigenaren nieuwe smartwoningen

Aalsmeer – Op 28 maart is de oplevering van de 24 smartwoningen langs de Zwarteweg in de Hornmeer gevierd. Wethouder Robert van Rijn, Ingeborg de Jong (directeur Timpaan) en Ernest Melssen (Vastbouw) overhandigden de symbolische eerste sleutel aan een van de kopers. Het project bestaat uit 24 betaalbare smartwoningen, die ontwikkeld zijn voor de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters en singles. Met prijzen vanaf 199.950 euro vrij op naam kon de verkoop rekenen op grote belangstelling. Voor de 24 woningen hadden ruim 700 kandidaten zich ingeschreven. Inwoners van Aalsmeer kregen voorrang bij de toewijzing. Zo wordt voorzien in passende woningen voor de gemeente.

Wethouder van Rijn: “Voor de gemeente Aalsmeer is dit een prachtig voorbeeld van waar wij graag meer van willen. In driekwart jaar zijn hier door Timpaan en Vastbouw 24 woningen gerealiseerd voor jonge mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Zij krijgen nu de kans om hier een belangrijke stap te zetten op de woningmarkt, in een duurzame woning. Ik wens alle nieuwe bewoners een hele mooie toekomst in hun nieuwe huis.”

Ruime woonkamer

De rug-aan-rugwoningen zijn circa 68 vierkante meter groot en hebben een ruime woonkamer met een open keuken en één slaapkamer. De woningen zijn een eigen concept van Timpaan, dat eerder is gerealiseerd in Ursem en in De Kwakel. Vastbouw is de vaste bouwpartner van de smartwoning. Zo blijft de kwaliteit van de woningen gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over het concept op www.smartwoningen.nl