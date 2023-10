Skeelerseizoen jeugd IJsclub Nooit Gedacht weer voorbij￼

De Ronde Venen – Dinsdag 26 september was het alweer de laatste keer van het zomerseizoen, dat er door de jeugd van IJsclub Nooit Gedacht geskeelerd werd. Met een groep van 16 kinderen is er wekelijks geoefend op baan in Baambrugge. Er is heel veel aandacht uitgegaan aan de techniek en dat is ook goed terug te zien in de progressie die iedereen gemaakt heeft. Waar nog lang niet iedereen aan het begin van het seizoen ‘pootje over ‘ kon in de bocht, lukte een groot aantal dat aan het eind van het seizoen wel. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de bocht. Het recht op de skeelers staan en de skeelerhouding heeft iedereen ook steeds beter onder de knie gekregen.

Het skeelerseizoen is gestart in mei en had een kleine onderbreking, midden in de zomervakantie. Een enkele keer kon het niet door gaan vanwege het slechte weer. Bij regen wordt de baan namelijk te glad om veilig te kunnen skeeleren. Bij elkaar opgeteld heeft de jeugd veel kunnen skeeleren en is het seizoen voorbij gevlogen. Gelukkig gaat op 21 oktober de kunstijsbaan Jaap Eden in Amsterdam weer open en kunnen zij weer aan de bak met het schaatsen. Ze hoeven dus niet lang stil te zitten.

Schaatsers

Voor het jeugdschaatsen hebben we nu een groep van 60 kinderen, maar is nog meer plek vrij voor nieuwe schaatsers. Elke zaterdagmiddag wordt er lesgegeven van 16:55 to 17:55 uur. Dat proberen we zo veel mogelijk te doen in groepen van de eigen leeftijd, mits het niveauverschil niet al te groot is. Het schaatsen is ook een hele mooie aanvulling op andere sporten. Je leert namelijk goed je eigen lichaam te beheersen en dat kan goed van pas komen, bij bijvoorbeeld voetbal, hockey of korfbal. De ervaring leert ook het ook prima te combineren is op de zaterdag met eventuele andere (wedstrijd) sporten. Het schaatsuur is een fijn uur aan het eind van de dag, waarin de kinderen nog lekker hun energie kwijt kunnen met een sport, die je niet zo snel zelf kunt doen. Interesse? Geef je dan op via www.ijsclubnooitgedacht.nl