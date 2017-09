Sjoelen: Marry, Petra en Elisa kampioen

Aalsmeer – Op zaterdag 16 september was er een trio koppelwedstrijd in Den Helder. Er waren weinig deelnemers van Sjoelclub Aalsmeer, maar degenen die meededen, scoorden meteen de hoogste punten.

Na 40 bakken gesjoeld te hebben, werden Marry Verhoeven en haar dochters Petra en Elisa Houweling kampioen in de A-Klasse met een gemiddelde van 139,83 en een hoogste score van 150. De mannen van Aalsmeer moesten het onderspit delven en werden tweede, maar scoorden wel een 152 bak. Kees Kuijpers, Cock Tukker en Iko van Elburg (van EASV Amsterdam) hadden een gemiddelde van 138,80, ruim voldoende voor het zilver.

Koppeltoernooi

Zaterdag 23 september hield de Sjoelschijf uit Zaanstad een koppeltoernooi. Kees Kuijpers en Jan Drent (Zaanstad) wonnen de A-Klasse met 124,43 gemiddeld. De zussen Petra en Elisa Houweling vielen opnieuw in de prijzen en werden met (slechts) 115,23 punten tweede.

Marja Springin’tVeld en Joke Schagen vielen met een vierde plek net naast het podium. Hun gemiddelde was 107,73. In de B-Klasse werden Cock en Mariëtte van der Vlugt derde met 96,97 gemiddeld en Wijnand Springin’tVeld werd met vaste koppelmaat Marcel Oostrom van Zaanstad zevende met 95,00. In de C-Klasse wonnen Marry Verhoeven en Sjaak Siebeling met 99,73 gemiddeld.