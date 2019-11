SINTERKLAASACTIE UITHOORN NODIGT ZONNEBLOEM UIT

Afgelopen zondag vierden zo’n 40 gasten van De Zonnebloem afdeling Uithoorn Sinterklaas in het muziekgebouw van KNA. De Zonnebloem was uitgenodigd door Sinterklaas Actie Uithoorn. Sinterklaas Actie kiest ieder jaar een goed doel: dit jaar De Zonnebloem.

Het was een grandioze middag: een overvloed aan hapjes en drankjes, een quiz met 25 vragen over de geschiedenis van Uithoorn en Nederland in het algemeen (bv. welke noodnummers waren de voorgangers van het huidige noodnummer 112), lootjes trekken met prijzen en natuurlijk in het tweede deel van de middag Sinterklaas met zijn zwarte pieten. Ondanks de leeftijd van de gasten en de begeleidende vrijwilligers, ver voorbij de leeftijd van Sinterklaas, werd uit volle borst meegezongen. Tot slot: een banketstaaf voor iedereen.

Gasten die na afloop naar huis werden teruggereden: het was gezellig, het was fijn, we hebben genoten. En daar gaat het om.