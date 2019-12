Sinterklaas bij Soos De Cirkel

De Ronde Venen – Het was dinsdagavond 3 december weer feest bij Soos De Cirkel. Niet zomaar een feest, maar een verjaardagsfeest. Niet van zomaar iemand, nee Sinterklaas kwam in hoogsteigen persoon samen met zijn Pieten zijn verjaardag vieren bij de vriendjes en vriendinnetjes van Soos de Cirkel. Er werden al heel wat Sinterklaasliedjes gezongen toen de Goedheiligman onverwachts binnenkwam. De Pieten zetten de boel uiteraard weer op stelten en Sinterklaas moest ze af en toe streng toespreken. Maar dat was natuurlijk ook allemaal voor de grap, want Sint en de Pieten genoten enorm van alle mensen die aanwezig waren.

Sinterklaas vroeg heel veel vrienden naar voren waaronder de winnaars van de Soos Playbackshow 2019, Janneke en Bobby. Die mochten hun winnende nummer nog een keer doen en iedereen was vervolgens op de dansvloer te vinden.