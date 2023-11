Sint Maarten: Sfeervol feestje voor jong en oud

Kudelstaart – Zaterdag 11 november was een drukke dag voor leden van De Pretpeurders. De elfde van de elfde is tot slot de startdatum van het carnavalsseizoen, maar ook organiseerde de carnavalsvereniging het feest van Sint Maarten voor kinderen in Kudelstaart.

In de RK-kerk werd het verhaal verteld en uitgebeeld van Sint Maarten en de bedelaar en met elkaar werden Sint Maarten liedjes gezongen. De animo voor deze viering was groot. Na afloop gingen de kinderen naar buiten waar het Sint Maarten vuurtje brandde en werden zij getrakteerd op iets lekkers.

Nog meer snoep en fruit vergaren konden de kinderen vervolgens door met hun lampions huis aan huis te lopen en ondanks de lichte regen werd in veel straten enthousiast aangebeld en liedjes gezongen. Het was een leuk en sfeervol feestje voor jong en oud(ers).

Foto: www.kicksfotos.nl