Sint en Piet bouwen mee aan het nieuwe kindcentrum Avonturijn

Mijdrecht – Op maandag 4 december klinken vanaf de bouwplaats van het nieuwe kindcentrum Avonturijn alweer vroeg de vertrouwde bouwgeluiden. Ondanks de kou zijn alle leerkrachten van Hofland en Wereldwijs buiten druk bezig om de komst van Sint en Pieten voor te bereiden. De kinderen en hun ouders zijn extra vroeg aanwezig en wachten vol spanning af of Sint de weg nog kan vinden, want door alle hekken en bouwinstallaties is het vertrouwde schoolplein met het oude gebouw wat verscholen geraakt.

Gelukkig hoeven de kinderen niet lang te wachten want ineens lopen door het hek wat Pieten naar binnen, ze lijken een beetje in paniek en roepen: ‘Sint, Sint….waar bent u?’ De kinderen en het toegestroomde publiek zoeken mee, maar Sint is in geen velden of wegen te bekennen! Wat verschrikkelijk, wat kan er gebeurd zijn? Van onder de hekken van de bouwplaats komt ineens veel rook het plein op en daar wordt iedereen toch een beetje zenuwachtig van! Waar blijft Sint en waarom lopen alle Pieten nog steeds te zoeken?

En dan opeens verschijnt vanuit de rook een grote gestalte in bouw-outfit en een rode Bisschoppelijke helm. Is dat Sinterklaas zelf? Ja hoor, het is de Sint die in alle vroegte even een handje heeft geholpen aan de bouw van het prachtige nieuwe kindcentrum. Opgelucht haalt iedereen adem. Het is weer gelukt, Sint is op de vertrouwde plek en het feest kan beginnen! Dank u Sinterklaasje!