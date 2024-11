Single The MotherShackers, eerbetoon aan Berry en Rian

Oude Meer – De tienkoppige gelegenheidsformatie The MotherShackers presenteert de single “Come to The Shack”, een eerbetoon aan Berry en Rian, eigenaren van de roemruchte ‘juke joint’ aan de Schipholdijk 253b. Muzikanten André van Solinge en Chaja van der Heijden besloten na een zeer geslaagde ‘Woodshack jam’ spontaan een nummer te schrijven over deze unieke plek aan de Ringvaart. Omdat het een warm bad is voor de vele muzikanten die hier optreden. En ook een beetje omdat André en Chaja (ook wel bekend als Upstream) elkaar hier ontmoet hebben en inmiddels al heel wat jaar getrouwd zijn.

Het plan werd al gauw een project, waarbij de hulp van de ‘mede-Woodshackers’ werd ingeroepen om het nummer op te nemen in de studio. Hans en Remco Millenaar, Ron Schalkwijk (Hucksters), Lisa Millenaar en Marit Enthoven (Five Fools Live), Ab Hansen (Blood Sweat & Kiers, Remband), Remco de Hundt (Remband) en Bart Vreken (ex-Hucksters) gaven het nummer kleur. Een catchy, feelgood song over de plek waar ze allemaal zo graag spelen!

In het diepste geheim werd er ook een videoclip gemaakt, op een vroege zondagochtend bij The Shack. Het moest tenslotte een verrassing blijven.Niet veel later werden Berry en Rian met een smoes naar de Shack gelokt en werd het resultaat met gepaste trots èn met groot succes vertoond. Beide eigenaren waren zichtbaar verrast èn verguld met dit prachtige eerbetoon.“Come to The Shack” van The MotherShackers is te beluisteren en te bekijken op Spotify, Tiktok en Youtube. Eind december wordt het nummer voor het eerst live gespeeld bij de ‘Bye 2024 party’, uiteraard in The Shack!