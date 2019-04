Singer-songwriter Nina Lynn in Oude Veiling

Aalsmeer – Voor de opkomende Uithoornse singer-songwriter Nina Lynn Woerden werd het vroeg duidelijk welke kant ze op wilde. Bij haar thuis werd ze jong geconfronteerd met uiteenlopende muziek genres, maar toen ze Tayler Swift voor het eerst hoorde was haar interesse in deze Americana muziek richting bepaald. Niet lang daarna kwamen ondermeer de Dixie Chicks, Alison Kraus en Kacey Musgraves op Nina Lynn haar ingeslagen pad. Ook begon ze inmiddels zelf gitaar te spelen en voorzichtig liedjes te schrijven.

Ze treedt nu op met enkele vrienden, maar besloot als eerste aanzet zich breder te profileren door een solo CD op te nemen. Dit op een mooie en eerlijke manier, gewoon direct, alleen gitaar en zang. Een wijze waarop deze muziek ook oorspronkelijk door muziekdragers werd vastgelegd. Het resultaat is een plaat met tien indringende werkjes waarvan de eerste vijf van eigenhand. De andere vijf zijn liedjes die geschreven of vertolkt werden door enkele van Nina Lynn haar muzikale voorbeelden.

Met als titel ‘Imaginations’, één van haar eigen composities, zal deze disk op zaterdag 18 mei het daglicht zien in De Oude Veiling in Aalsmeer. Naast een optreden met haar muzikale vrienden zal Nina Lynn hier ook deze liedjes zoals opgenomen solo ten gehore brengen. Het concert op zaterdag 18 mei begint om 20.30 uur en de entree is (inclusief CD) 10 euro per persoon. Kaarten reserveren kan via scr@pietergroenveld.com.