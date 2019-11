Shopping Mijdrecht en gemeente werken verder aan verbetering winkelgebied

Mijdrecht – Ondernemersvereniging Shopping Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen zetten hun samenwerking ter verbetering van het winkelgebied in het centrum voort. Om dit te bekrachtigen zetten wethouder Rein Kroon en voorzitter Daniëlle van Scheppingen hun handtekening onder de uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ). Hiermee gaan zij voor de derde keer de samenwerking aan voor een periode van vijf jaar. Een BIZ is een afgebakend gebied waar de ondernemers samenwerken en investeren in verbeteringen in het gebied. Binnen de BIZ betalen de ondernemers een heffing aan de gemeente, die deze in de vorm van subsidie verstrekt aan Shopping Mijdrecht. In de afgelopen jaren heeft de BIZ in winkelcentrum Mijdrecht zichtbare resultaten opgeleverd, zoals meer groen in de winkelstraat, camerabewaking, klein- en grootschalig entertainment, spaaracties en een informatieve website.

Instemming gemeenteraad en ondernemers

Het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst is een stap op weg naar de nieuwe BI-zone die in 2020 ingaat voor een periode van vijf jaar. Als de raad op 31 oktober instemt volgt een formele draagvlakmeting onder alle betrokken ondernemers. Het bestuur van Shopping Mijdrecht verwacht dat de benodigde twee derde meerderheid probleemloos wordt gehaald.

Actieplan verbetering winkelgebied

Het nieuwe bestuur van Shopping Mijdrecht spreekt in haar actieplan de intentie voor de komende jaren uit. Daniëlle van Scheppingen: “Wij willen ons inzetten voor een schoon, gastvrij, sfeervol en veilig winkelgebied. Op die manier creëren wij een toekomstbestendig winkelcentrum van Mijdrecht.” Wethouder Rein Kroon onderschrijft deze doelstelling: “Het centrum van Mijdrecht is de laatste jaren op een aantal plekken vergroot, ingrijpend vernieuwd en gemoderniseerd, mede dankzij gemeente en winkeliers. Samenwerking is essentieel voor een aantrekkelijk winkelgebied, voortzetting van de BIZ betekent dat we de goede samenwerking voor langere tijd kunnen vervolgen.”

Op bijgaande foto: Wethouder Rein Kroon en voorzitter Daniëlle van Scheppingen ondertekenen de uitvoeringsovereenkomst.