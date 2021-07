Servicepunt Energieadvies Aalsmeer van start

Aalsmeer – Wilt u uw bestaande gebouw verduurzamen? Vanaf 1 juli ondersteunt het Servicepunt Energieadvies Aalsmeerse VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en (kleine) particuliere verhuurders met advies over het verduurzamen van hun gebouwen. Ook helpt het Servicepunt bedrijven met het realiseren van zonnepanelen op grote daken.

Voor VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en particuliere verhuurders verzorgt het Servicepunt naast energieadvies ook procesbegeleiding bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Voor particuliere woningeigenaren verandert niks: zij blijven terecht kunnen bij het Regionaal Energieloket (https://regionaalenergieloket.nl/aalsmeer).

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Het is belangrijk dat ook bewonersinitiatieven, VvE’s, maatschappelijke organisaties en particuliere verhuurders goed geholpen worden bij het verduurzamen van hun gebouwen. Ook willen we graag dat bedrijven hun daken benutten voor het opwekken van zonne-energie. We hopen dat we door het aanbieden van advies, ondersteuning en procesbegeleiding deze partijen kunnen stimuleren om hun gebouw of gebouwen te verduurzamen.”

Opvolger Duurzaamheidsfonds

Het Servicepunt Energieadvies is de opvolger van het Duurzaamheidsfonds. De nieuwe aanpak is klantvriendelijker en maakt het makkelijker om met verduurzaming aan de slag te gaan. Een belangrijke wijziging is dat nu meer doelgroepen worden ondersteund en aanvragers energieadvies krijgen via een energieadviseur of procesbegeleider die de gemeente voor hen inhuurt. Voorheen ontving men subsidie om zelf iemand in te huren. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op: aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies en servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl.

Aanbod advies collectieve ketel

Bij de start van het Servicepunt energieadvies is er direct een mooi aanbod voor VvE’s met een collectieve cv-ketel en voor maatschappelijk organisaties met minimaal 2 cv-ketels. Er is vaak veel energiebesparing te realiseren door het beter inregelen van de cv-ketels en/of kleine isolatiemaatregelen te nemen rondom de stookinstallatie en leidingen. Gemeente Aalsmeer biedt vijf VvE’s en/of organisaties een gratis advies aan, waarmee u snel inzicht krijgt in eenvoudige energiebesparingsmaatregelen m.b.t. de cv-ketel(s). Heeft u interesse? Neem dan contact op via servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl. Vermeld daarbij naam en adres van VvE of organisatie, contactgegevens, bouwjaar van het pand en aanschafjaar van de huidige cv-ketel.