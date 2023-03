Seringen in trek op de Historische Tuin

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 25 maart hield de Historische Tuin haar jaarlijkse verkoopdag. Het is dé mogelijkheid om authentieke tuinproducten te kopen en hier zijn inmiddels vele inwoners en ruim omwonenden van op de hoogte. Wie vroeg komt, heeft de ruimste keuze, is ook altijd de tip bij de aankondiging en dit was eveneens ter harte genomen. Het waaide flink, zon en regen wisselden elkaar af, maar dit werd voor lief genomen. Gelijk vanaf de aanvang van de verkoopdag arriveerden de eerste bezoekers en gingen op zoek naar mooie planten en struiken voor in de tuin. De struikrozen en fruitbomen vonden gretig aftrek, evenals de heesters, maar vooral ging de aandacht uit naar de seringen. Menigeen ging trots naar huis met een seringenstruik of een mooie bos bloeiende seringen uit Aalsmeer.

Vanwege het ‘Jaar van de Sering’ is in de Historische Tuin ook een interessante tentoonstelling te zien. Een bezoek aan de Tuin kan vanaf aanstaande zaterdag 1 april weer iedere dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Ingang: Over de Nico Borgman ophaalbrug bij het Praamplein.