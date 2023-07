Serafine Beugeling ontwerpt interactief kaartspel over elementaire fysica

Uithoorn – Is het je ooit opgevallen dat er nauwelijks natuurkundige spelletjes bestaan? Uithoornse Serafine Beugelink, student Natuurkunde aan de Universiteit Leiden, vond het een gemis en ondernam actie. Het resultaat is ‘Elementary’, een interactief kaartspel over elementaire fysica. Het blijkt een daverend succes: spellen zijn al ingekocht door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Universiteit Leiden en zelfs CERN, de Europese organisatie die elementaire fysica onderzoekt in Zwitserland.

De kracht van het spel lijkt te zitten in zijn simpliciteit. In een vertrouwde kwartet-opzet ontdekken spelers quarks, bosonen en leptonen; de fundamentele deeltjes waar ons universum uit is opgebouwd. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar iedereen kan het spel gewoon spelen, aldus Beugelink. “Elementary maakt natuurkunde super toegankelijk. Iedereen kan kwartetten, toch?”

Voor de bollebozen die meer willen dan kwartet, is er nog een uitgebreidere spelmethode. “Bij Classic Mode wordt het lastiger; daar heb je deeltjes en antideeltjes die elkaar annihileren, wat betekent dat je elkaars kwartet kapot kunt maken. Een toevallig gevolg van echte fysica!”

Deze basis in echte fysica is dan ook een kernwaarde van Elementary: alles wat je in het spel tegenkomt, is wetenschappelijk correct.

Een bijzondere bijkomstigheid, aldus Beugelink, is dat het spel ook aanslaat bij het niet-wetenschappelijke publiek. Zo is Elementary behandeld bij verscheidene nieuwsmedia en waren de spellen zelfs uitverkocht bij lokale winkels, zoals de Bruna. “Het is prachtig om te zien dat zoveel mensen meer willen weten over natuurkunde.”

Elementary kaartspellen zijn te bestellen op de website elementarythegame.com