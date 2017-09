Seniorenpartij doet mee aan verkiezingen

De Ronde Venen – Seniorenpartij De Ronde Venen is een partij voor senioren, die een eigen stem willen hebben in de Gemeenteraad. “Wij zijn een lokale partij die zich wil inzetten voor de belangen van senioren in De Ronde Venen, maar het algemeen belang niet uit het oog verliezen. Iedereen, van welk geloof, geaardheid of afkomst kan lid worden van onze partij. Onze doelgroep is senioren vanaf ongeveer vijfenvijftig jaar, maar iedereen vanaf achttien jaar kan lid worden van onze partij”, vertellen de partijleden.

Het verkiezingsprogramma bevat tien punten, met als belangrijkste punten:

Weloverwogen seniorenbeleid uitgevoerd door een wethouder die speciaal met dit beleid wordt belast; Meer en betere huisvesting voor senioren. Meer appartementen, zowel koop, als huur, zodat er meer doorstroming komt en er woningen vrijkomen voor starters;

Armoedebestrijding onder senioren. Er is een grote groep senioren, die zich financieel heel goed kunnen redden, maar er is ook een grote groep mensen die moeten zien rond te komen van een AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen.

Tevens staat de aandacht voor eenzame ouderen hoog op de agenda, evenals een klantvriendelijk aanspreekpunt voor senioren, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen.

Een veilige samenleving, die als dit noodzakelijk is gehandhaafd moet worden. Onder veiligheid wordt verstaan: goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden.

In de Ronde Venen moeten oudere werkloze werknemers kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Ook de Gemeente, moet als werkgever hierin een leidende rol moet hebben.

Het verkiezingsprogramma bestaat nog uit een tien punten programma, maar de leden kunnen op de diverse punten mede bepalen hoe dit er uit gaat zien. De nieuwe partij zoekt nog mensen die als lid willen ondersteunen en eventueel interesse hebben om actief in de politiek De Seniorenpartij De Ronde Venen op de kaart te zetten.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar en ieder ander gezinslid betaalt € 10. Hiermee heeft u invloed op her verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst. Voor informatie: Mailadres: seniorenpartijdrv@ziggo.nl, Telefoon: René Borst, secretariaat 06-43860894.

Op de foto: Aad van der Wilt, voorzitter; en Marja Becker, partijleider.