Mijdrecht – Maandagavond jl. rond 22.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en scooter aan de Industrieweg in Mijdrecht. De automobilist wild. Komende vanaf de Genieweg de Industrieweg opdraaien en zag daarbij de scooterrijder over het hoofd. Bij het ongeval raakte zowel de bestuurder als de bijrijder van de scooter gewond. De bestuurder van de scooter werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. (foto A.S. Media)