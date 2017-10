Aalsmeer – Dinsdag 17 oktober even voor 8 uur in de avond is een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding op de Machineweg ter hoogte van de kruising met de Aalsmeerderweg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen voor het slachtoffer. Het is onbekend wat het letsel van de scooterrijder is. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd. De auto liep flinke deuken op.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak va het ongeval.

Foto: KaWijKo Media