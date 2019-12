Scooter in brand in tunneltje Zijdelweg

Uithoorn – Zondagavond 29 december even na acht uur werd de brandweer in Uithoorn gepiept naar een brand in een tunneltje onder de Zijdelweg door. Ter plaatse bleek het te gaan om een scooter die in brand stond. De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Men gaat er vanuit dat het brandstichting is.

Foto: VTF