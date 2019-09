Science Café over heilzame werking van planten

Aalsmeer – De Historische Tuin is lid van de Vereniging van Botanische Tuinen. In 2019 is er gekozen voor het jaarthema ‘Beter met Planten’. Op de Tuin is daarom een speciale tentoonstelling over dit onderwerp ingericht die een inkijkje geeft in de heilzame werking van talrijke planten.

Ter gelegenheid van dit themajaar organiseert de Historische Tuin vrijdagavond 4 oktober een Science Café waarin het onderwerp ‘Beter met Planten’ centraal staat.

Drie gastsprekers zullen een toelichting geven op de heilzame werking van een vijftal planten – die uiteraard ook op de Tuin te vinden zijn – elk vanuit zijn/haar eigen invalshoek.

Het zijn Catinka Rabbers-Dekker – klassiek homeopaat en gezondheidstherapeute, Bert Vreeken – klassiek homeopaat en Roel de Jong – apotheker.

Het verschil tussen fytotherapie en homeopathie wordt duidelijk gemaakt en vele aspecten met betreķing tot de heilzame werking van planten zullen aan de orde komen. Met een knipoog wordt naar de historie gekeken en de link naar de heelkunst van vandaag wordt gelegd. De avond is gegoten in de vorm van een Science Café en dat betekent een informele plezierige sfeer waarin ook iedereen z’n vragen kan stellen. Het belooft een interessante en leerzame avond te worden.

Vrijdagavond 4 oktober 20.00 uur in de Historische Tuin (ingang Praamplein). Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Iedereen is welkom en de toegang is gratis, maar het is wel verstandig om van tevoren aan te melden via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl.