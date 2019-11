Schrijversparade voor herhaling vatbaar

Aalsmeer – Zaterdag 2 november was er een prèmiere in de Bibliotheek! Initiatiefneemster Sandra Alderden opperde een aantal maanden geleden een op het oog lijkend aardig plan om in Aalsmeer ‘iets’ te organiseren voor schrijvers. Zij vond een aantal medestanders en ook Anton Furné van de bibliotheek toonde zich onmiddellijk bereid om zijn medewerking te verlenen. Alle bruisende ideeën resulteerde uiteindelijk tot een Schrijversparade waaraan schrijvers, dichters, sing-a-songwriters aan mee konden doen. Daarbij werd ook de vraag gesteld: Zou het werken en zou er voldoende belangstelling zijn?

Met elkaar was men het er over eens dat het zeker de moeite waard om het uit te proberen. De voorbodes en reacties waren immers heel gunstig. Vrijdag 1 november werd er hard gewerkt om de bieb zo in te richten dat alle hoekjes en tafels hun bestemming kregen. Er werd hier en daar wat verschoven er kwam een echte gedichtentuin, er stond een poppenkast, de rozen met boekenleggers zorgden voor kleur, de ezels met daarop de aanwijzing waar wat werd gegeven voor duidelijkheid. Aan alles leek gedacht.

Zaterdag om 12.00 uur was het zover. Directeur van Bibliotheek Amstelland Daphne Janson toonde zich blij verrast met het resultaat. “Dit soort evenementen willen wij veel vaker gaan doen.” Zij complimenteerde de organisatie en wenste alle aanwezigen veel succes. Je kon aan haar merken dat zij er lol in had. Het nieuwsgierig geworden publiek werd hartelijk ontvangen door de schrijvers die over hun werk vertelden, er werden boeken verkocht en gesigneerd. Voor de workshops in de foyer van het Cultuurpunt was redelijk wat belangstelling. Later werden de geleerde handgrepen gezongen of voorgedragen.

De sfeer in de bieb werd er steeds levendiger door. Opperstalmeester Wilbert Streng kondigde aan en af wanneer er weer een nieuwe activiteit ging plaats vinden. Het werd een stuivertje wisselen van aanschuiven, meedoen of meeluisteren. Het schrijverspanel – geleid door Peter Maarsen – werd voor degenen die zich rond de tafel hadden geschaard een heerlijk luisteruurtje. Als je de juiste vragen stelt krijg je antwoorden die er toe doen. En zo was het ook. In een veel te kort tijdsbestek kwamen er fraaie bespiegelingen aan bod. “Dit had voor mij best wel wat langer mogen duren.” Het zal zeker bij de evaluatie aan bod komen.

Limo de hond

De poppenkast van Gerard Zelen werd voor de peuters en kleuters een kijkfeest, vol aandacht luisterden zij naar het voorlezen van Klasien en Ruud een lieve ‘opa’ en een prachtig uitgedoste ‘oma’ En wat had Limo de hond een bekijks. Een ongelooflijke lieve lobbes waaraan de kinderen een verhaal vertelde. Het leverde mooie tafereeltjes op.

Gelukkig waren er ook best wat mensen die op de zeepkist durfden te staan om voor te lezen. In de hoek van het Taalcafé werd er geluisterd naar Sara uit Egypte en Sueli uit Brazilië die in het Nederlands vertelden hoe fijn zij het hebben in Aalsmeer. Het was heel spannend voor hen, maar het applaus deed hen stralen. Melissa de Vos presenteerde haar bak- en kookblog en dat alles wat zij gemaakt had ook lekker was, bewezen de lege schalen aan het eind van de dag.

Bij de aanschuiftafel vertelde Sander Bosman over de geschiedenis van graffiti en liet Tobias Rothe zien waarom zijn kunst zo bijzonder is. Ook in de gedichten tuin klonk regelmatig applaus. “Ik kwam echt ogen en oren tekort”, was een latere opmerking. Zo was de dag ook bedoeld, er moesten keuzes gemaakt worden. Bij een parade stel je je een bonte luidruchtige stoet voor die aan je voorbij trekt. In dit geval waren het de bezoekers die steeds van plaats wisselden en voor dynamiek zorgden.

De vele positieve reacties van de deelnemende schrijvers die de organisatie een dag later per mail ontving, geven duidelijk aan dat het experiment geslaagd genoemd kan worden. Ook de medewerkers en vrijwilligers van de bieb waren blij met het verloop van de dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Er zijn alweer ideeën zat voor volgend jaar.

Janna van Zon