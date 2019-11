Schotse folkrock-band Skerryvore in P60

Amstelveen – Op donderdag 21 november verzorgt de Schotse folkrock-band Skerryvore een optreden in P60. Deze achtkoppige rockformatie brengt een wervelwind van instrumentale hoogstandjes, doorspekt met Keltische ritmes, verstrengeld met moderne geluiden wat het geheel een aanstekelijk genre maakt voor jong en oud.

Trad-Rock

De afgelopen jaren veroverde Skerryvore al Amerika, Canada, Australië, Groot Brittannië en nu is het de beurt aan Nederland. Na meerdere jaren op lokaal niveau gespeeld te hebben is er enkele jaren geleden een omslag geweest toen de band eigen muziek begon te schrijven in een geheel eigen genre. De traditionele Schotse tunes, jigs & reels die aan elkaar geregen worden met een eigen interpretatie wordt heel toepasselijk Trad-Rock genoemd.

Zonder te vergeten waar hun roots liggen speelt Skerryvore met een enorme drive jaarlijks over de hele wereld. De eerste maanden van 2019 stonden in het teken van de onlangs uitgebrachte plaat EVO. Dit album met hun nieuwe genre viel in de prijzen. Bijvoorbeeld voor Frontman Alec Dalglish met de Frankie Miller singer-songwriter award en als band met Best New CD Of The Year in Groot-Brittannië.

Junior tickets

Voor deze show zijn Junior tickets beschikbaar. De shows van Skerryvore zijn voor jong en oud! Daarom kunnen kinderen tot 16 jaar voor slechts 5 euro mee naar binnen!)

Donderdag 21 november, zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Tickets zijn vanaf 16,50 euro verkrijgbaar via www.p60.nl en indien voorradig te koop aan de zaal.