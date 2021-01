Schoorsteenbrand aan de Oosteinderweg

Aalsmeer – Dinsdag 5 januari omstreeks kwart over tien in de avond is op de Oosteinderweg brand ontstaan in een woning. De brand woedde in het rookkanaal van de schoorsteen van het huis.

De brandweer en de politie kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse. De brandweer heeft de brandresten naar buiten gebracht en afgeblust. Vervolgens is het schoorsteenkanaal schoon geblazen. Na metingen heeft de brandweer de woning vrijgegeven. Er is rook- en waterschade ontstaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt.

Foto: VTF / Vivian Tusveld